Дом для престарелых и пожилых людей "Ресурс" в Москве

В преклонном возрасте каждый человек требует особенной заботы. Но что делать, если времени на обеспечение достойной старости для близкого человека катастрофически не хватает? Доверьте уход за вашим родственником дому престарелых в Москве «Ресурс».

Для каждого постояльца учреждение обеспечивает проживание в комфортных условиях, многоразовое питание, досуг и медицинское обслуживание.

Почему не стоит стыдиться оформления родственника в пансионат?

Когда речь заходит о домах для престарелых и пенсионеров, почти у любого человека возникают негативные ассоциации. Слово «интернат» стало синонимом одиночества, покинутости, старости и пенсии. Сегодня страшные сказки о домах для престарелых больше не актуальны.

Частные пансионаты в наши дни – это места, где люди живут, а не существуют. Постояльцы пансионата для пожилых «Ресурс» гуляют на свежем воздухе, читают книги, участвуют в мероприятиях пансиона, а главное – общаются.

Оформить родственника в частный пансионат – означает проявить свою заботу. Здесь постояльцы получают хороший уход, медицинское обслуживание и разнообразное питание. Ваш близкий человек больше не будет страдать от недостатка общения и одиночества.

Каких постояльцев принимает пансионат для пожилых?

Дом для пожилых людей «Ресурс» в Москве принимает постояльцев не только из Подмосковья, но и из всех уголков страны, независимо от адреса, указанного в паспорте. Для нас не важен возраст или количество заболеваний будущего постояльца. Условия пансиона позволяют принимать как самостоятельных, так и лежачих жильцов, инвалидов или стариков с хроническими заболеваниями или расстройствами психики. Для каждой категории предусмотрены специальные условия размещения и отдельные палаты, чтобы пожилые чувствовали себя максимально комфортно.

Нередко у нас гостят пенсионеры, которых не с кем оставить на период отъезда семьи в отпуск или командировку. Мы позаботимся о вашем близком необходимый период времени.

Услуги для пожилых и престарелых

Мы оказываем широкий спектр услуг:

Послеоперационный уход за пожилыми Реабилитация после инсульта или инфаркта Восстановление после травм (в том числе переломов шейки бедра). Уход за инвалидами независимо от группы. Уход за больными с деменцией и Альцгеймером

В пансионе доступны услуги круглосуточной сиделки для пожилых. Это позволяет приставить к своему близкому опытную помощницу, оказывающую уход 24/7.

Условия в пансионате

Если вы ищете дом инвалидов и престарелых в Москве или Московской области, вы можете обратиться в «Ресурс». Мы гарантируем хорошие условия:

5-разовое питание. Каждый постоялец получает многоразовое, сбалансированное питание. Для стариков с сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями разрабатывается индивидуальное меню питания. Комфортабельные палаты. Постоялец может проживать в индивидуальной, двух- или четырехместной палате с телевизором. Самостоятельные и лежачие пожилые проживают в разных палатах, соответствующие особенностям их состояния здоровья. Медицинская помощь. Ежедневно проводится мониторинг здоровья: измерение температуры и давления, диагностика и профильные анализы в соответствии с заболеваниями пожилого. В пансионате есть дежурный врач, а также профильные специалисты (невролог, кардиолог и др.) приходят по запросу. Реабилитационные программы. Для восстановления после заболеваний, травм, перенесенных инсульта и инфаркта, в пансионате применяют ЛФК, физиотерапию, душ Шарко, массаж. Также профильные врачи назначают жильцам необходимые медикаменты для улучшения самочувствия. Забота и уход, который невозможно обеспечить дома. В пансионате мы предоставляем помощь в приеме пищи и гигиенических процедурах для лежачих больных. Для них также предусмотрены функциональные кровати, ежедневная обработка пролежней. Еженедельно меняется постельное белье. В пансионате своя химчистка. Также мы приглашаем парикмахера для стрижки волос, маникюра и других процедур. Досуг. Самостоятельные постояльцы ежедневно гуляют на свежем воздухе, лежачим пожилым и с ограничениями помогают сиделки. В пансионате обширная библиотека, несколько телевизоров, наборы для настольных игр и рукоделия. Несколько раз в месяц мы проводим концерты и развлекательные мероприятия с волонтерами и постояльцами. Также в пансионате есть телефон и WiFi и вы всегда можете позвонить близкому или увидеться по видеосвязи.

Условия в пансионе разительно отличаются от обстановки в государственных (социальных) домах для престарелых. Прежде чем оформить близкого в «Ресурс» вы можете приехать на экскурсию и убедиться в комфортности условий самостоятельно.

Стоимость проживания в доме престарелых

Цена на проживание в пансионате строго регламентирована. Мы имеем открытый прайс-лист, благодаря чему вы сможете знать точную сумму проживания, ещё до оформления близкого человека в «Ресурс». Цены не меняются с течением времени, а проживание не потребует от семьи дополнительных, незапланированных расходов.

Почему мы?

Красноречивее всего о наших преимуществах говорят отзывы постояльцев и их семей. Мы гарантируем вашим близким:

Комфортабельные номера, оборудованные удобной и специализированной мебелью.

Многоразовое, разнообразное питание с учетом потребностей и диагноза пожилого.

Поддержание чистоты в комнатах, ванных и туалетах.

Контроль за состоянием здоровья пациентов и приемом медикаментов.

Профессиональный медицинский уход.

Теплое, душевное отношение сиделок и врачей к постояльцам.

Разнообразные досуг и общение



Как к нам попасть?

Попасть в пансион может практически любой пенсионер. Исключения составляют следующие случаи:

наличие туберкулёза;

кожные болезни;

венерические заболевания;

наркомания или алкогольная зависимость.

Оформление в пансионат нужно начать со звонка. Наш консультант ответит на все интересующие вопросы и объяснит, какие документы понадобятся для заселения родственника.

Если члену вашей семьи не хватает присутствия близких и должного ухода, обратитесь в пансион «Ресурс». Мы готовы окружить ваших старших родственников заботой и вниманием.