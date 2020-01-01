Дом для престарелых и пожилых людей "Ресурс" в Москве

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г. Москва, Электролитный проезд 1 корпус 3
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Частные дома для пожилых людей
Домашняя и <span>уютная атмосфера</span>
Домашняя и уютная атмосфера
Квалифицированный и <span>доброжелательный персонал</span>
Квалифицированный и доброжелательный персонал
<span>Ежедневный контроль</span> состояния постояльцев
Ежедневный контроль состояния постояльцев
5-ти разовое <span>диетическое питание</span>
5-ти разовое диетическое питание
3 дня в подарок от
800₽ сутки

Условия проживания
Условия проживания
  • Просторные уютные комнаты с телевизорами
  • Уютная территория и домашняя атмосфера
  • Функциональные кровати, противолежневые матрасы, прикроватные столики
  • Большая гостиная с бибиотекой
Уход и забота
Уход и забота
  • Квалифицированный и доброжелательный персонал
  • Идеальная чистота в помещениях
  • Особый уход за лежачими людьми
  • Помощь в гигиенических процедурах
Питание
Питание
  • 5-ти разовое питание, разработанное диетологами
  • Свежие фрукты и овощи ежедневно
  • Особое меню для людей с диабетом/сложностями ЖКТ
  • Контроль качества и свежести продуктов
Разнообразный досуг
Разнообразный досуг
  • Ежедневные легкие прогулки
  • Совместные празднования дней рождений и праздников
  • Мастер-классы, направленные на развитие физической и умственной активности
  • Выступления артистов и музыкантов
Психологическая поддержка
Психологическая поддержка
  • Пробуждаем желание заниматься своим здоровьем
  • Развитие мелкой моторики
  • Ежедневное измерение артериального давления, температуры и сахара в крови
Реабилитации после инсультов и др. травм
Реабилитации после инсультов и др. травм
  • Посттравматическая реабилитация
  • Подготовка мышц и суставов к работе в зале ЛФК
  • Лечебная физическая культура
  • Физиотерапия
Стоимоcть
Скидка от 5% до 20% при оплате от 3 до 12 месяцев
Супер эконом
800 ₽/сутки
  • Проживание в 4-5 местной комнате
  • 5-ти разовое питание
  • Стирка одежды и белья
  • Дневное наблюдение (сиделка)
  • Все досуговые программы
Эконом
1000 ₽/сутки
  • Все, что содержит предыдущий тариф
  • Дневное и ночное наблюдение (сиделка)
  • Помощь в передвижении и приеме пищи
  • Стрижка, бритье, маникюр, педикюр
  • Психологическая поддержка
  • Контроль приема лекарств
Стандарт
1200 ₽/сутки
  • Все, что содержит предыдущий тариф
  • Проживание в 2-3 местной комнате
  • Помощь в в водных процедурах (купание)
  • Замена подгузников
  • Перевязка
  • Развитие мелкой моторики
  • Аэробика и занятие на тренажерах
Все включено
1400 ₽/сутки
  • Все, что содержит предыдущий тариф
  • Особое меню
  • Мытье лежачих и многогабаритных
  • Многофункциональная кровать и антипролежневый матрас
Супер-премиум
3000 ₽/сутки
  • Все, что содержит предыдущий тариф
  • Проживание в 1 местной комнате
«Тест-драйв»
Вы можете принять окончательное решение после 3-х дней бесплатного проживания

Оформите заявку на «Тест-драйв»

Сотрудники
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Пансионат или сиделка?
Условия проживания Сиделка Пансионат
Круглосуточный уход за постояльцами no yes
6-ти разовое диетическое индивидуальное питание no yes
Регулярный осмотр врачом no yes
Психологическая поддержка no yes
Возможность оставить близкого человека под присмотром на период отпуска no yes
Новые знакомства, общение, социальная адаптация no yes
Отсутствие постороннего человека у вас дома no yes
Договор ответственности no yes
Видеонаблюдение no yes
Стоимость услуг
от 2 400 ₽
от 1 200 ₽
Краткосрочное пребывание до 15 дней - 2000 ₽/сутки
Чем занимаются наши постояльцы?
Утро

800 - 900 подъем, умывание

900 - 1000 завтрак

1000 - 1100 пешие прогулки

1100 - 1200 второй завтрак

1200 - 1300 пешие прогулки

Обед

1300 - 1400 обед

1400 - 1600 свободное время, процедуры

1600 - 1700 полдник

1700 - 1800 игры, просмотр фильмов, чтение

Вечер

1800 - 1900 ужин

1900 - 2000 свободное время

2000 - 2100 поздний ужин

2100 - 2200 подготовка ко сну

Фото досуга и время провождения

Дом для престарелых и пожилых людей "Ресурс" в Москве

В преклонном возрасте каждый человек требует особенной заботы. Но что делать, если времени на обеспечение достойной старости для близкого человека катастрофически не хватает? Доверьте уход за вашим родственником дому престарелых в Москве «Ресурс».

Для каждого постояльца учреждение обеспечивает проживание в комфортных условиях, многоразовое питание, досуг и медицинское обслуживание.

Почему не стоит стыдиться оформления родственника в пансионат?

Когда речь заходит о домах для престарелых и пенсионеров, почти у любого человека возникают негативные ассоциации. Слово «интернат» стало синонимом одиночества, покинутости, старости и пенсии. Сегодня страшные сказки о домах для престарелых больше не актуальны.

Частные пансионаты в наши дни – это места, где люди живут, а не существуют. Постояльцы пансионата для пожилых «Ресурс» гуляют на свежем воздухе, читают книги, участвуют в мероприятиях пансиона, а главное – общаются.

Оформить родственника в частный пансионат – означает проявить свою заботу. Здесь постояльцы получают хороший уход, медицинское обслуживание и разнообразное питание. Ваш близкий человек больше не будет страдать от недостатка общения и одиночества.

забота

Каких постояльцев принимает пансионат для пожилых?

Дом для пожилых людей «Ресурс» в Москве принимает постояльцев не только из Подмосковья, но и из всех уголков страны, независимо от адреса, указанного в паспорте. Для нас не важен возраст или количество заболеваний будущего постояльца. Условия пансиона позволяют принимать как самостоятельных, так и лежачих жильцов, инвалидов или стариков с хроническими заболеваниями или расстройствами психики. Для каждой категории предусмотрены специальные условия размещения и отдельные палаты, чтобы пожилые чувствовали себя максимально комфортно.

Нередко у нас гостят пенсионеры, которых не с кем оставить на период отъезда семьи в отпуск или командировку. Мы позаботимся о вашем близком необходимый период времени.

Услуги для пожилых и престарелых

Мы оказываем широкий спектр услуг:

  1. Послеоперационный уход за пожилыми
  2. Реабилитация после инсульта или инфаркта
  3. Восстановление после травм (в том числе переломов шейки бедра).  
  4. Уход за инвалидами     независимо от группы. 
  5. Уход за больными с деменцией и Альцгеймером

В пансионе доступны услуги круглосуточной сиделки для пожилых. Это позволяет приставить к своему близкому опытную помощницу, оказывающую уход 24/7.

преимущества

Условия в пансионате

Если вы ищете дом инвалидов и престарелых в Москве или Московской области, вы можете обратиться в «Ресурс». Мы гарантируем хорошие условия:

  1. 5-разовое питание. Каждый постоялец получает многоразовое, сбалансированное питание. Для стариков с сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями разрабатывается индивидуальное меню питания.

  2. Комфортабельные  палаты. Постоялец может проживать в индивидуальной, двух- или четырехместной  палате с телевизором. Самостоятельные и лежачие пожилые проживают в разных палатах, соответствующие особенностям их состояния здоровья.

  3. Медицинская помощь. Ежедневно проводится мониторинг здоровья: измерение температуры и давления, диагностика и профильные анализы в соответствии с заболеваниями пожилого. В пансионате есть дежурный врач, а также профильные специалисты (невролог, кардиолог и др.) приходят по запросу.

  4. Реабилитационные программы. Для восстановления после заболеваний, травм, перенесенных инсульта и инфаркта, в пансионате  применяют ЛФК, физиотерапию, душ Шарко, массаж. Также профильные врачи назначают жильцам необходимые медикаменты для улучшения самочувствия.

  5. Забота и уход, который невозможно обеспечить дома. В пансионате мы предоставляем помощь в приеме пищи и гигиенических процедурах для лежачих больных. Для них также предусмотрены функциональные кровати, ежедневная обработка пролежней. Еженедельно меняется постельное белье. В пансионате своя химчистка. Также мы приглашаем парикмахера для стрижки волос, маникюра и других процедур.

  6. Досуг. Самостоятельные постояльцы ежедневно гуляют на свежем воздухе, лежачим пожилым и с ограничениями помогают сиделки. В пансионате обширная библиотека, несколько телевизоров, наборы для настольных игр и рукоделия. Несколько раз в месяц мы проводим концерты и развлекательные мероприятия с волонтерами и постояльцами. Также в пансионате есть телефон и WiFi и вы всегда можете позвонить близкому или увидеться по видеосвязи.

Условия в пансионе разительно отличаются от обстановки в государственных (социальных) домах для престарелых. Прежде чем оформить близкого в «Ресурс» вы можете приехать на экскурсию и убедиться в комфортности условий самостоятельно.

услуги пансионата

Стоимость проживания в доме престарелых

Цена на проживание в пансионате строго регламентирована. Мы имеем открытый прайс-лист, благодаря чему вы сможете знать точную сумму проживания, ещё до оформления близкого человека в «Ресурс». Цены не меняются с течением времени, а проживание не потребует от семьи дополнительных, незапланированных расходов. 

Почему мы?

Красноречивее всего о наших преимуществах говорят отзывы постояльцев и их семей. Мы гарантируем вашим близким:

Как к нам попасть?

Попасть в пансион может практически любой пенсионер. Исключения составляют следующие случаи:

Оформление в пансионат нужно начать со звонка. Наш консультант ответит на все интересующие вопросы и объяснит, какие документы понадобятся для заселения родственника.

Если члену вашей семьи не хватает присутствия близких и должного ухода, обратитесь в пансион «Ресурс». Мы готовы окружить ваших старших родственников заботой и вниманием.

документы

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